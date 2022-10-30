Ahmet Emre Olur hakkında, 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" hakkında soruşturma yürütülerek dava açıldığı ve davanın Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiği hatırlatıldı.

Şüpheli Ahmet Emre Olur'un, suç örgütü lideri Peker'in Türkiye'den ayrılışı ve yurt dışında firari olarak bulunduğu süreçlerde bizzat yanında olduğu aktarılan iddianamede, Olur'un sosyal medyayı aktif şekilde kullandığı, örgüt lideri ile yakın irtibatlı ve iltisaklı olduğu anlatıldı.

İddianamede, Olur'un, örgütün sosyal medya işlerinden sorumlu olduğu ve örgüt aleyhine yazılar yazan gazeteci ve kişileri hedef alır nitelikte paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Şüphelinin canlı tutmaya çalıştığı örgütün faaliyetlerinin devam ettiğini göstermeye yönelik paylaşımlarda bulunduğuna işaret edilen iddianamede, "Şüphelinin bu kapsamda sosyal medya hesapları üzerinden yaklaşık 400 bin takipçiye ulaştığı, takipçi sayısı ile geniş kitlelere ulaşıp örgüt propagandası yaparak örgüt üyelerini diri tutmaya çalıştığı, ayrıca paylaşımlarında örgütün toplum üzerinde varlığını hissettirmeye yönelik paylaşımlarda da bulunduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunduğu sırada ülke yetkililerinin aldığı karar doğrulduğunda sosyal medya kullanımının kısıtlandığı anımsatılan iddianamede, Peker'in sosyal medyayı kendi hesaplarından kullanamadığı, sosyal medyada yayınlanmasını istediği metinleri şüpheli Olur'a WhatsApp'tan gönderdiği ve şüphelinin de bu metinleri kendi sosyal medya hesabından yayınladığı vurgulandı.

İddianamede, şüpheli Olur'un açık kaynaklarda ve basında örgüt lideri Peker'in basın danışmanı ve sorumlusu olarak tanındığı kaydedildi.

- "EMRE ERCİŞ'İN YARALANMASI EYLEMİNİ ORGANİZE ETTİ"



Olur'un, suç örgütüne ilişkin davada sanık olan bazı kişilerle yakın ilişki içerisinde olduğunu gösteren HTS kayıtlarının bulunduğu aktarılan iddianamede, gizli tanık beyanına da yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran gizli tanığın beyanına yer verilen iddianamede, Olur'un, müşteki gazeteci Emre Erciş'in silahla yaralanması eylemini Peker'in talimatları doğrultusunda organize ettiğini söylediği aktarıldı.



İddianamede, Olur'un, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Ne olmuştu?

Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca aranan Ahmet Emre Olur, Arnavutluk'ta Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Olur, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülmüştü.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Olur, sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde 21 Eylül'de, "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.