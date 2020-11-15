Ahmet Kekeç'i ebediyete uğurluyoruz

15 Kasım 2020 Pazar 16:39 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 16:46

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kekeç'in cenazesi Pazartesi günü Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılacak.

BABAMIN RUHUNU FERAHLATACAKTIR

Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, "Babamın cenaze namazında Kelime-i Tevhid'lerle uğurlanmasını istiyoruz. Böylesi yaşamı ve davası için daha isabetli ve babamın ruhu için daha ferahlatıcı olacaktır" dedi

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, bir süredir yakalandığı koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kekeç'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç Twitter üzerinden şu sözlerle duyurmuştu:

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik.

Yağmurdan sonra görüşürüz, babam.

Türk basınının duayen gazetecilerinden Kekeç'in ölümü, tüm Türkiye'yi hüzne boğdu. Devletin zirvesi, sevenleri ve meslektaşları, usta kalem için duygu dolu taziye mesajı yayımladı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongreleri için yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç'e başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan, şunları söyledi:

"Değerli kardeşim Ahmet Kekeç bugün rahmeti rahmana kavuştu. Rabbim cenneti ile müşerref kılsın. Ailesi ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Malatya'da 3 Ocak 1961 yılında dünyaya gelen Akşam Gazetesi yazarı Kekeç, doğduğu şehirde eğitim hayatına başladı ve sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ile Atatürk Lisesi'nden 1978'de mezun oldu.

Liseyi bitirdikten sonra ailesinin de yönlendirmesiyle üniversite hayatına Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde başlayan Kekeç, 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımlamaya başladı.

Kekeç, kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980'den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar), Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Yazar aynı zamanda 1989'da "İmza" dergisinin kurucuları arasında da yer aldı.

Aynı dönemlerde gazetecilik mesleğine de adım atan Kekeç, ilk olarak "Milli Gazete" (1985), "Yeni Haber", "Zaman" (1986), Vahdet (1988), Yeni Şafak (1999) ve "Akit" gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu.

Kekeç, Gençlik dergisi tarafından 1997'de "yılın yazarı" seçildi. Aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği "Basın -Fıkra Ödülü"nü, 1999'da ise "Yağmurdan Sonra" adlı romanı ile Tuzla Belediyesi Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı.

Kanal 7'de bir yıl kadar yorumculuk da yapan Ahmet Kekeç, bir dönem Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte "Memleket Meselesi"nin yanı sıra yine aynı kanalda "Derin Mevzu" adlı tartışma-sohbet programını sundu.

Kekeç, daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte "Nerede Kalmıştık", Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte "Tarihçe", Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte "En Sıra Dışı" adlı üç televizyon programında yer aldı.

Kekeç, son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştırmıştı.

2016-2019 yılları arasında Star Gazetesi'nde köşe yazarlığına yapan Kekeç son olarak Akşam Gazetesi'nde yazılarına devam ediyordu.

Usta yazarın hayatı boyunca kaleme aldığı eserler ise şöyle:

Öykü, "Son İyi Şeyler" (1985), roman "Yağmurdan Sonra" (2000), deneme "Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz" (1991), "Atam Sen Kalk Ben Yatam" (1993), "İnek Sosyalizmi" (1996), "Maalesef Türkiye" (1996), "Yurtta Sus Cihanda Sus" (1996), "Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum" (1999), "Kalanlar" (2003), anı "Derin Roman" (2004), günce "Kanamalı Haydut" (2005), inceleme- araştırma "CIA ve 12 Eylül -Bir İhtilalin Romanı" (1993), "Ali Şükrü Bey Cinayeti" (1996), "Sıkı Adamlar" (2002).