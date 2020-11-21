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Ahmet Kekeç'in annesi anlattı: Oğlum Ahmet doğruluktan hiç şaşmadı

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yeni tip koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve hikayeci Ahmet Kekeç'in Malatya'daki annesine taziye ziyaretinde bulundu.

21 Kasım 2020 Cumartesi 09:25 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:25
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Milletvekili Çalık beraberindeki partililerle birlikte hayatını kaybeden gazeteci, yazar Ahmet Kekeç’in Malatya’nın Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesinde yaşayan annesi Fatma Kekeç’e (81) evinde taziye ziyaretinde bulundu.

“AHMET KEKEÇ İLE AYNI MAHALLEDE BÜYÜDÜK”

Çalık, Ahmet Kekeç ile aynı mahallede büyüdüklerini, uzun yıllara dayanan bir hukukunun ve dostluğunun bulunduğunu belirterek, “Fatma annem çok güzel bir evlat yetiştirmiş. Bizler Malatyalı kıymetli ve güzel bir insanı kaybettik. En zor zamanlarda dimdik duran, istikametinden şaşmayan, irade sahibi bir kalemdi. Cumhurbaşkanımızda Ahmet ağabeyi çok severdi. Allah rahmet eylesin” dedi.

“KENDİSİNİ ÖVMEDİ, ÖVÜNMEDİ”

Anne Fatma Kekeç ise, “Oğlum Ahmet doğruluktan hiç şaşmadı, hep doğrudan yanaydı. Kendisini övmedi, övünmedi. Evlat acısı çok zor. Onun arkadaşları en çok kitaplardı, çoçukken de çok okurdu” diye konuştu. Ziyarette Ahmet Kekeç için dua edildi. Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Ahmet Kekeç, 14 Kasım’da hayatını kaybetmişti.

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