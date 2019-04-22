Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında? Ahmet Kural son dakika hapse mi girecek?

Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında? Ahmet Kural, Sıla davasında neden, kaç yıl hapis cezası aldı? Gündeme son dakika düşen Ahmet Kural, Sıla haberinden sonra arama motorlarında bu sorulara yanıt aranmaya başlandı. Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla ile arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşmasında 16 ay 20 gün hapis cezası aldı. Ahmet Kural, mahkeme salonunda sesini yükseltti ve Sıla'yı suçladı ve, "Beni bir proje olarak gördü, kariyerimle oynadı. Ailemin evine madde kullanarak geldi." Dedi. Sıla ise, "Öncelikle mutluyum. Türk adaletine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşmüş ve düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Çok zor ve travmatik bir dönemdi benim için. Türlü iftiralara uğradım.” Dedi. Peki, Ahmet Kural hapis cezası mı yatacak? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

AHMET KURAL- SILA DAVASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Ahmet Kural, mahkeme salonunda sesini yükseltti ve Sıla'yı suçladı: "Beni bir proje olarak gördü, kariyerimle oynadı. Ailemin evine madde kullanarak geldi."

20 dakikalık aranın ardından devam eden duruşmada Ahmet Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.

SILA'DAN İLK AÇIKLAMA

"Öncelikle mutluyum. Türk adaletine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşmüş ve düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Çok zor ve travmatik bir dönemdi benim için. Türlü iftiralara uğradım. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız çok kolay bir şey değil aslında sağlam kalmak. Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi fikir değil. Belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Herkese biraz cesur ve yürekli olmayı tavsiye ediyorum. Ben yargının çok adil olduğu kanaatindeyim."

AHMET KURAL HAPSE Mİ GİRECEK

Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası yatmayacak

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018’de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy’deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikƒyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla’nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.

AHMET KURAL KİMDİR?