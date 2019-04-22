Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında? Ahmet Kural son dakika hapse mi girecek?

Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında? Ahmet Kural, Sıla davasında neden, kaç yıl hapis cezası aldı? Gündeme son dakika düşen Ahmet Kural, Sıla haberinden sonra arama motorlarında bu sorulara yanıt aranmaya başlandı. Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla ile arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşmasında 16 ay 20 gün hapis cezası aldı. Ahmet Kural, mahkeme salonunda sesini yükseltti ve Sıla'yı suçladı ve, "Beni bir proje olarak gördü, kariyerimle oynadı. Ailemin evine madde kullanarak geldi." Dedi. Sıla ise, "Öncelikle mutluyum. Türk adaletine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşmüş ve düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Çok zor ve travmatik bir dönemdi benim için. Türlü iftiralara uğradım.” Dedi. Peki, Ahmet Kural hapis cezası mı yatacak? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...
AHMET KURAL- SILA DAVASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ
Ahmet Kural, mahkeme salonunda sesini yükseltti ve Sıla'yı suçladı: "Beni bir proje olarak gördü, kariyerimle oynadı. Ailemin evine madde kullanarak geldi."
20 dakikalık aranın ardından devam eden duruşmada Ahmet Kural'a 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezası verildi.
SILA'DAN İLK AÇIKLAMA
"Öncelikle mutluyum. Türk adaletine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu pozisyona düşmüş ve düşebilecek bütün kadınlar için güven verici. Çok zor ve travmatik bir dönemdi benim için. Türlü iftiralara uğradım. Bunların karşısında ne kadar kuvvetli de olsanız çok kolay bir şey değil aslında sağlam kalmak. Bugün adalet beni yüreklendirdi. Susmak iyi fikir değil. Belki birilerinin hayatını kurtarabilirsiniz. Herkese biraz cesur ve yürekli olmayı tavsiye ediyorum. Ben yargının çok adil olduğu kanaatindeyim."
AHMET KURAL HAPSE Mİ GİRECEK
Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası yatmayacak
OLAYIN GEÇMİŞİ
Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018’de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural’ın Zekeriyaköy’deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikƒyetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla’nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı.
AHMET KURAL KİMDİR?
10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.
2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.
İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır.
Tiyatro
Levent Kırca&Oya Başar Tiyatrosu[değiştir | kaynağı değiştir]
Ateşin Düştüğü Yer
Gereği Düşünüldü
Müjdat Gezen Sanat Tiyatrosu
Adı Menekşe
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