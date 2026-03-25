Ahmet Minguzzi'nin annesini tehdit eden şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesine yönelik tehdit ve hakaret olayında yeni gelişme yaşandı. Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakarette bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 10:45 - Güncelleme:
Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, 21 Mart'ta Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine başvurarak, sosyal medyada çeşitli hesaplardan tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirmesi üzerine yapılan çalışmada gözaltına alınan şüpheli M.E.U'nun (34) Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheli tutuklandı.

- OLAY

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine müracaatta bulunarak, sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli yorumlar ve mesajlar aldığını bildirmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Gasp Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli yürüttüğü çalışmada Minguzzi'ye mesaj gönderen ve tehdit içerikli paylaşım yapan zanlının M.E.U. (34) olduğu tespit edilmiş, Yalova'da gözaltına alınan şüpheli İstanbul'a getirilmişti.

  • kadıköy saldırı
  • anne tehdit
  • hakaret tutuklama

ÖNERİLEN VİDEO

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
