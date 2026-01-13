Türkiye'yi sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında mahkeme, Umutcan B. (16) ile Berkay B.'yi (16) 'çocuğa karşı kasten öldürme'den 24'er yıl hapse çarptırdı. Cinayete yardım ettiği iddia edilen Ayberk D. ile Kerim Ö. ise tahliye edildi.

Minguzzi ailesi verilen kararlara isyan ederken, katillerin arkadaşları sosyal medyada Umutcan B. ve Kerim Ö.'nün cezaevi fotoğrafını paylaştı.

Minguzzi'nin teyzesi Ayşenur Afyon, paylaşımında "Ben biliyorum Yasemin'in buzdolabını. Ben biliyorum annemin yapamadığı yemekleri. Sadece ben, Ocak 24'ten mart ayına kadar 15 kilo vermişim" diyerek fotoğrafa tepki gösterdi.