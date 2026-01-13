İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1735
  • EURO
    50,4167
  • ALTIN
    6381.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ahmet Minguzzi'nin katillerinden cezaevinde tepki çeken poz
Güncel

Ahmet Minguzzi'nin katillerinden cezaevinde tepki çeken poz

Mattia Ahmet Minguzzi'yi bıçaklayarak katleden 'çocuk' katillerin, cezaevindeki 'hatıra' fotoğrafları sosyal medyada büyük tepki çekti.

HABER MERKEZİ13 Ocak 2026 Salı 07:26 - Güncelleme:
Ahmet Minguzzi'nin katillerinden cezaevinde tepki çeken poz
ABONE OL

Türkiye'yi sarsan Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında mahkeme, Umutcan B. (16) ile Berkay B.'yi (16) 'çocuğa karşı kasten öldürme'den 24'er yıl hapse çarptırdı. Cinayete yardım ettiği iddia edilen Ayberk D. ile Kerim Ö. ise tahliye edildi.

Minguzzi ailesi verilen kararlara isyan ederken, katillerin arkadaşları sosyal medyada Umutcan B. ve Kerim Ö.'nün cezaevi fotoğrafını paylaştı.

Minguzzi'nin teyzesi Ayşenur Afyon, paylaşımında "Ben biliyorum Yasemin'in buzdolabını. Ben biliyorum annemin yapamadığı yemekleri. Sadece ben, Ocak 24'ten mart ayına kadar 15 kilo vermişim" diyerek fotoğrafa tepki gösterdi.

  • Mattia Ahmet Minguzzi
  • cinayet
  • katil

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.