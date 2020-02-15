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Ahmet Nur Çebi ne iş yapıyor? Ahmet Nur Çebi mal varlığı ne kadar?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bağış kampanyası yapılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Ahmet Nur Çebi'ye dair araştırmalar da hız kazandı. Ahmet Nur Çebi ne iş yapıyor? Ahmet Nur Çebi mal varlığı ne kadar? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi'dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük'e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü. TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek olarak tamamladı. Ahmet Nur Çebi'ye dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

15 Şubat 2020 Cumartesi  13:17 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 13:17

Yaptığı açıklamalarla son zamanlarda gündeme gelen Ahmet Nur Çebi hakkında araştırmalar hız kazandı. Ahmet Nur Çebi ne iş yapıyor? Ahmet Nur Çebi mal varlığı ne kadar? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi'dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük'e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü. 1986 senesinde Berna Çebi ile evlendi. Bu evlilikten Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu oldu. Ahmet Nur Çebi'nin hayatına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

AHMET NUR ÇEBİ NE İŞ YAPIYOR, KİMDİR?

Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon’da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi’dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük’e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü.

TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı’nda yedek olarak tamamladı.

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.

700 milyon Dolar sermayeli Kaptan Group’un yönetim kurulu başkanı. Denizcilik, lojistik ve enerji dahil pek çok sektörde faaliyet gösteriyor.

1986 senesinde Berna Çebi ile evlendi. Bu evlilikten Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu oldu.

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