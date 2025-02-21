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  • ''PKK/KCK üyesi olmak'' suçundan tutukluydu... Ahmet Özer hakkında istenen ceza belli oldu
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''PKK/KCK üyesi olmak'' suçundan tutukluydu... Ahmet Özer hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

AA21 Şubat 2025 Cuma 12:32 - Güncelleme:
''PKK/KCK üyesi olmak'' suçundan tutukluydu... Ahmet Özer hakkında istenen ceza belli oldu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediğini elebaşı Öcalan'a ilettikleri aktarıldı.

İddianamede, Özer'in, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni perspektif alamadıklarını, "örgüt liderinin" kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini HDP'li yöneticilere söylediği, yöneticilerin de bunları örgütün üst düzey elebaşılarına ilettiği tespitlerine yer verildi.

Şüpheli Ahmet Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

  • Ahmet Özer
  • PKK/KCK üyesi
  • Esenyurt Belediye Başkanı

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