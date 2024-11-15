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  • Ahmet Özer'den kayınbiradere makam aracı kıyağı! Yeni başkan iade ettirdi
Güncel

Ahmet Özer'den kayınbiradere makam aracı kıyağı! Yeni başkan iade ettirdi

Terörden tutuklanan Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'in danışmanı yaptığı kayınbiraderi ve 10 isme 5.5 milyonluk makam aracı tahsis ettiği belirlendi. Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy ise kiralanan araçların sözleşmesini feshederek iade ettirdi.

Akşam Gazetesi15 Kasım 2024 Cuma 08:38 - Güncelleme:
Ahmet Özer'den kayınbiradere makam aracı kıyağı! Yeni başkan iade ettirdi
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Yerel seçimlerde DEM ile kent uzlaşısı sonucu Esenyurt Belediye Başkanı olan CHP'li Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı. Özer'in yerine başkan vekili olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, belediyedeki tüm usulsüzlüklerin incelenmesi talimatını verdi.

İSRAF ARAÇ FİLOSU

Personele tahsis edilen araçlarla ilgili yapılan incelemede 10 isme makam aracı tahsis edildiği belirlendi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Araçlardan birinin de Ahmet Özer'in kayınbiraderi Metin Günsan'a tahsis edildiği tespit edildi. Belediyede makam aracı kullanma hakkı olmayan 10 isme verilen araçların yıllık kira maliyetinin ise 5.5 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

30.5 MİLYON TL TASARRUF

Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy, 5.5 milyon TL'ye kiralanan araçların sözleşmesini feshederek iade ettirdi. Aksoy, önceki gün 19 milyon TL'lik 'fuar ve yazarlarla söyleşi' ihalesini iptal edip 6 milyon TL'lik başkan makam aracını da iade etmişti. Belediye yetkilileri 1 haftalık çok kısa bir zamanda toplamda 30.5 milyon TL'lik tasarruf edilmiş olduğunu belirtti.

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