Sevk yazısında Ahmet Özer'in irtibatlı bulunduğu kişilerden Şevket T'nin avukatlık mesleğinden dolayı terör örgütü PKK/KCK suçlarından yargılanan şahıslar ve aileleriyle irtibatlı olabileceği, ayrıca yeğeni Agit B'nin PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet yürütürken 2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Özer'in irtibatlı olduğu Abdurrahman D. hakkında 2005'te "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" ve 2014'te "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından işlem gerçekleştirildiği ve 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı sürecinde kurulan koordinasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TDÖ siyasal alan yapılanması içinde faaliyet yürütüyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının Abdurrahman D. hakkında başlattığı soruşturma kapsamında terör örgütünün amacı ve stratejileri doğrultusunda 2011'de kuruluşu ilan edilmiş olan Halkların Demokratik Yapılanması içinde yer aldığından bahisle soruşturma yürütüldüğü ve soruşturmanın halen derdest olduğu bildirildi.

Özer'in teyzesinin oğlu Muhammet S.Ç'nin kuzeni Mehmet S.A'nın terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet yürütürken 2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Sevk yazısında teknik takip sırasında Özer ve avukat Şevket T'nin 15 Aralık 2023'te Van'ın Bahçıvan Mahallesi'nde terör örgütünün yapılanmalarından MEBYA-DER'e giriş yaptıklarının tespit edildiği bildirildi.

MEBYA-DER'in terör örgütü PKK/KCK içindeki konumuna dair şemaya da yer verilen sevk yazısında, Özer'in banka hesabından 482 bin 750 lira gönderdiği şirketin sahiplerinin Sait K. ile Faik K. olduğu, gerçekleştirilen sorgulamada Faik K. hakkında terör örgütüne üyelik ve terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan işlem yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan Özer'in hesabına 29 Mart'ta Muhammed S.Ö. tarafından 1 milyon 289 bin 480 lira para girişinin olduğu belirtildi.

- KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN REMZİ KARTAL İLE 14 KEZ GÖRÜŞME

Sevk yazısında Ahmet Özer'in 1 Ocak 2022-20 Ekim 2024 tarihlerinde HTS dökümleri incelendiğinde terör örgütü PKK/KCK'dan haklarında soruşturma yürütülen 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bunlardan 47'sinin terör suçlarından aranmasının bulunduğu, 5'inin halen terör suçlarından ceza infaz kurumlarında oldukları vurgulandı.

Özer'in telefonla iletişime geçtiği 3 kişinin, kullandıkları GSM hatlarının emniyet bilgi sistemlerindeki sorgulamalarında terör örgütü suçlarından arandıkları, kırmızı kategoride yakalama kararı bulunan Remzi Kartal ile Belçika hattı üzerinden 2015 yılında 14 kez konuştukları tespit edildi. Özer'in 2015'in aralık ayında Kartal'ı 8 kez aradığı ve 6 kez mesaj atarak irtibat kurduğunu gösteren görsel de sevk yazısında yer aldı.

Esenyurt Belediyesinin 5 Ekim'de düzenlediği festivalde "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını" yapmak suçundan hakkında mahkumiyet bulunan şarkıcı Rojda S'nin verdiği konser sırasında katılan bazı kişilerin terör örgütü elebaşı lehine slogan attıkları belirtildi.

- YAZDIĞI KİTAPTA TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Özer'in terör örgütü propagandası niteliğinde yazdığı kitapların bulunduğu, 2016 yılında yayımladığı "Dağ Sancısı" isimli kitapta İran sınırındaki dağ köylerinde yaşayan üç arkadaşın hayat hikayesini işlediği, kitapta "gerilla komutanı" diye bahsettiği "Şervan" karakterinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadelesini överek anlattığı ifade edildi.

Özer'in belediyedeki makam odasında bulunan derginin 12'nci sayfasında 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları sırasında çıkan çatışmada öldürülen Hakan A'nın cenazesinin babası tarafından teslim alındığına dair görselin olduğu bildirildi.

Esenyurt Belediyesinde yapılan aramalarda A4 boyutunda, yazılmış veya yazımı süren kitap olarak değerlendirilen 145 sayfalık yazının ele geçirildiği, yazı içeriklerinde örgütsel olduğu anlaşılan ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

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ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI ÖZER HAKKINDAKİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNİN KARAR YAZISINA ULAŞILDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmasına hükmettiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki karar yazısında, tespitler sonucunda Özer'in, süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair kanaat oluştuğu vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özer'in sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğinin karar yazısına ulaşıldı.

Karar yazısında şüpheli Ahmet Özer'in üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuna ilişkin mevcut delil durumuyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

Yazıda, Diyarbakır'da bulunan cezaevindeki koğuşta yapılan aramada ele geçirilen materyallerde şüpheli Özer'in adının geçtiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Özer hakkında iletişimin dinlenmesi ve fiziki takip tedbirleri neticesinde elde edilen tape kaydı ve HTS kayıtlarında "örgütsel fayda" olan kişilerle görüşme yaptığının belirlendiği kaydedilen yazıda, şüphelinin iki kardeşi örgütün kırsal alanında olan, bir kardeşi ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan M.K. ile görüştüğü belirtildi.

Yazıda, Özer'in terör örgütü PKK/KCK'dan işlemi bulunan 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bu şahısların 5'inin cezaevinde, 47'si hakkında arama kaydının, 3'ü hakkında uluslararası arama kaydının olduğu, birinin de kırmızı bültenle arandığı anlatıldı.

- MAKAM ODASINDAKİ ARAMADA ÖRGÜT LEHİNE YAYIN YAPAN DERGİ BULUNDU

Şüpheli Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığındaki makam odasında gerçekleştirilen aramada terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu ve örgütsel olduğu değerlendirilen evrakın ele geçirildiğine işaret edilen yazıda, tüm bu tespitlerle Özer'in, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içinde olduğuna dair hakimliğin kanaat oluşturduğu bildirildi.

Yazıda, Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, açık kaynak araştırması, HTS inceleme raporu, banka hesap dökümleri, tape kayıtları ve tüm kolluk tutanakları ile şüpheli savunmaları göz önüne alındığında üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu anlatıldı.

Delillerin henüz toplanmadığı ve Özer'in üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu belirtilen yazıda, Özer'in kaçma ve saklanma şüphesini uyandıran somut olguların bulunduğu, bu nedenle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.

Yazıda, bu gerekçelerle Özer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.