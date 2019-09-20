19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,703
  • 6,2879
  • 274.703
  • 100512
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ahmet Şemsettin Karahisari Kültür ve Sanat Günleri başlıyor!

Geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kentin kültür-sanat potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla ilk kez gerçekleştirilecek 'AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri' 10-13 Ekim tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek. 4 gün boyunca kent çeşitli sanatsal etkinliklere sahne olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan "AŞK (Ahmet Şemsettin Karahisari) Kültür ve Sanat Günleri" şimdiden heyecanla bekleniyor. 8000 yıllık tarihinin zenginliğiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Afyonkarahisar'ın folklorik özelliklerini ön plana çıkaran festival şehrin kültür ve sanat potansiyelini gözler önüne sermeyi hedefliyor. Şehrin tarihi geçmişiyle bağ kurmayı sağlayan geleneksel el sanatlarını yaşatarak Afyon'un tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilecek festivale Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz’ın himayelerinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar ve özel sektör işbirlikleri destek veriyor. Kültürel değerlerin yayılması ve yaşatılması amacıyla sanatçı ve zanaatkârların eserleri 4 gün boyunca Afyon'u bir kültür sanat şehrine dönüştürecek.  
 
Hat sanatında Anadolu’nun yedi büyük üstadından biri kabul edilen Ahmed Şemseddîn Karahisârî'nin ismini taşıyan festival geleneksel el sanatlarının, hat sanatının, zanaatkârlığın ön plana çıkarıldığı bir dizi etkinlik sunacak. Sanat tarihimizdeki ilk grafik üstadı olmasının yanı sıra sanatta sürekli yeni kompozisyon ve biçimler arayan Ahmed Şemseddîn Karahisârî'den ilhamla atölye çalışmaları ile desteklenen faaliyetler yoluyla kültürümüzün tanıtılması, kültürel ve sanatsal mekânların oluşturulması, turistik ürünlerin ortaya konulabilmesi yaşatılması festivalin temel amaçlarından. 
 
Afyon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır’ın girişimleriyle 8 aylık bir emeğin eseri olan festival Afyonkarahisar halkının kültürel ve sanatsal etkinliklerden en etkin şekilde faydalanmasının sağlanması ve gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitlendirilerek çoğaltılmasını amaçlıyor. İlk kez düzenlenecek AŞK Kültür ve Sanat Günleri ile Afyon’un tanıtımında katma değer sunabilecek yeni planlamalar sağlanması  hedefleniyor.
İki bölümden oluşacak programın birinci bölümü 10 -13 Ekim tarihleri arasında Zafer Meydanı’nda el sanatları ağırlıklı bir dizi etkinlikle gerçekleşecek. 4 günlük süreçte el sanatları ustalarının sunumları, atölye çalışmaları, geleneksel sporlar, konserler, hat çalışmaları, filmler, sergiler, ürünlerin tanıtımı, şiir şöleni, halk oyunları, konferanslar, söyleşiler yer alacak.
İki ay boyunca devam edecek ikinci kısımda ise; kazılar ve yüzey araştırmaları paneli, Uluslararası Ebru festivali, Selman-ı Farisi paneli, Kültürümüzde Çocuk Yetiştirme konferansı, duvar yazıları, sanat sokağı çalışmaları, kadınlarımıza yönelik farkındalık çalışmaları, tiyatrolar, film gösterimleri, il ve ilçelerde konserler vb. zengin bir program olacak.
 
10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında Afyon'da düzenlenecek programa şehir içi ve dışından birçok sanatseverlerin katılımı bekleniyor. 
 

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pendik'teki yangında terör bağlantısı tespit edildi

Pendik'teki yangında terör bağlantısı tespit edildi

Bayraktar'dan TEKNOFEST'e davet

Bayraktar'dan TEKNOFEST'e davet

Taha Akgül Dünya Şampiyonası'nda finalde

Taha Akgül Dünya Şampiyonası'nda finalde

Oturma eylemi yapan acılı anneye tehdit

Oturma eylemi yapan acılı anneye tehdit

'Millet bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkıştır'

'Millet bahçeleri betonlaşmaya karşı bir çıkıştır'

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu! Savaş alanını genişletecek

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu! Savaş alanını genişletecek

MİT ve TSK ortak operasyon düzenlemişti... O terörist bakın kim çıktı?

MİT ve TSK ortak operasyon düzenlemişti... O terörist bakın kim çıktı?

Emekli maaşı için annesinin cesedini bodrum katında saklamış

Emekli maaşı için annesinin cesedini bodrum katında saklamış
 

POPÜLER HABERLER

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu

Adana rekora hazırlanıyor: Hedef 222 metre!

Adana rekora hazırlanıyor: Hedef 222 metre!

İlaç-kozmetik sektöründe kullanılıyor, kilosu 10 TL!

İlaç-kozmetik sektöründe kullanılıyor, kilosu 10 TL!

Kendiliğinden oluşuyor! Kilosu 500 liradan satılıyor

Kendiliğinden oluşuyor! Kilosu 500 liradan satılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA