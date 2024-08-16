Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TİP'li Can Atalay gündemiyle toplandı. Bekir Bozdağ başkanlığında oturumun birleşime açılmasıyla birlikte milletvekilleri kürsüye gelerek söz almaya başladı.

Usul tartışması sırasında söz alan TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, AK Parti sıralarına doğru hakaretvari ifadeleri kullanması üzerine tartışma çıktı. Bozdağ, birleşime ara verdi.

Aranın ardından tekrar oturumu açan Bozdağ, milletvekilleri temiz bir dil kullanmaları konusunda uyardı.

İKİCİ KEZ TARTIŞMA ÇIKTI

Tekrar kürsüye gelen Ahmet Şık'ın AK Parti sıralara yönelik ifadeleri sonrasında yeniden tartışma çıktı. TBMM Başkanvekili Bozdağ oturama ara verdi. Bu sırada AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüdü. Genel Kurulda arbede yaşandı. Arbede sırasında Şık yere düştü.

ÖZGÜR ÖZEL AYAĞI KIRIK KATILDI

Olağanüstü toplantıya MHP katılmadı. Ayağını kırdığı açıklanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplantıyı izlemek için TBMM Genel Kurul Salonu'na geldi. Özel'in ayağında ortopedik destek bulunduğu görüldü. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve milletvekilleri, toplantı sırasında Özgür Özel'in yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.