Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun'un kayyum olarak atanması sonrası DEM Partililer Ahmet Türk ile birlikte belediye binasına girmek istedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun kayyum olarak atandı. Kayyum kararı sonrası Ahmet Türk ve DEM Partililer, güvenlik bariyerini aşıp belediye binasına girmeye çalıştı.

Polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

BATMAN'DA DEM PARTİLİLER BELEDİYEYE GİRMEK İSTEDİ

Batman Belediyesine kayyum atanması sonucu binaya girmek isteyen 2 DEM Partili gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Kayyum kararı sonrası DEM Partililer belediye binası önüne gelerek içeri girmek istedi.

Yaşanan arbede de 1 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Belediye önünde jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

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