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  • Ahmet Türk ve DEM'lilerden belediye önünde provokasyon! Polise saldırıp binaya girmek istediler
Güncel

Ahmet Türk ve DEM'lilerden belediye önünde provokasyon! Polise saldırıp binaya girmek istediler

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki yeni görevlendirme sonrası Ahmet Türk ve DEM Partililer belediye binası önünde provokasyona kalkıştı. Ahmet Türk ve DEM Partililer, güvenlik bariyerini aşıp polise saldırdı. Belediye binasına girmeye çalışan provokatörlere polis müdahale etti.

IHA4 Kasım 2024 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
Ahmet Türk ve DEM'lilerden belediye önünde provokasyon! Polise saldırıp binaya girmek istediler
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Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun'un kayyum olarak atanması sonrası DEM Partililer Ahmet Türk ile birlikte belediye binasına girmek istedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesine Vali Tuncay Akkoyun kayyum olarak atandı. Kayyum kararı sonrası Ahmet Türk ve DEM Partililer, güvenlik bariyerini aşıp belediye binasına girmeye çalıştı.

Polis, geniş güvenlik önlemleri aldı.

BATMAN'DA DEM PARTİLİLER BELEDİYEYE GİRMEK İSTEDİ

Batman Belediyesine kayyum atanması sonucu binaya girmek isteyen 2 DEM Partili gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediyesine Vali Ekrem Canalp kayyum olarak atandı. Kayyum kararı sonrası DEM Partililer belediye binası önüne gelerek içeri girmek istedi.

Yaşanan arbede de 1 polis yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Belediye önünde jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

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