Ahmet Yalçın'dan Şef Yağız İzgül'e özel mutfak

Arnavutköy'deki yeni konutunun özellikle mutfak tasarımı ve uygulamasıyla ilgili özel gereksinimleri nedeniyle risk almak istemeyen Şef Yağız İzgül, sektörde bu konuda uzman olan bir iç mimarla hareket etmeyi doğru bulduğunu belirterek Ahmet Yalçın'la el sıkıştı. Yalçın, hem yemek pişirme alanı hem de çekim yapılacak bir stüdyo olarak kullanılacak mutfağı İzgül'ün ihtiyaçları doğrultusunda baştan aşağı yeniledi, işleyişini tamamen değiştirdi. Yıkama, depolama, pişirme ve çekim alanlarını baştan kurgulayan Yalçın, Şef İzgül'ün estetik tarzına da uygun bir tasarım ortaya çıkardı.



HEM MUTFAK HEM STÜDYO

Ahmet Yalçın, ahşap ve düz renkleri beraber kullandığı mutfakta modern ve kısmen hareketli yüzeylere yer verdi. Çerçeveli kapaklarda kırık beyaz düz renk kullanıldı. Ceviz tonlarındaki ahşaba ise dikey çıtalar ile hareket katıldı. Mutfakta çekim de yapıldığı için ocak ve fırın kameraya dönük şekilde konumlandırıldı. Ayrıca İzgül'ün uzun boyu sebebiyle tavandan asılı bir davlumbaz yerine ocağa entegre yeni nesil bir aspiratör tercih edildi. Arka planda açık raflar kullanılarak ekrandaki görüntünün daha ferah ve dekoratif olması sağlandı. Ayrıca konuk alabilmek için tek kişilik tezgâha entegre bir oturma alanı oluşturuldu. Bu ve benzeri kriterler göz önünde bulundurularak tam anlamıyla bir stüdyo ortamı yaratıldı.

İŞTE KULLANILAN MALZEMELER

Şef Yağız İzgül'ün yeni mutfağında, sıcağa ve çizilmeye dayanıklı porselen esaslı bir tezgâh ile çok katmanlı ve aksesuar entegrasyonu olan kompleks yapıda bir eviye tercih edildi. Cihaz grubu olarak da son teknoloji ürünlere yer verildi. Tam ankastre bulaşık makinesi ve ocağa entegre aspiratör kullanımı, tasarıma farklı bir estetik kattı. Dolaplarda kulp kullanılmadı, depolama alanlarına kolaylıkla ulaşım için gizli bir profil tercih edildi. Tüm aksesuarlar üst gruptan seçildi. Her çekmece ve kapak yavaş kapanma özelliğine sahip olmakla birlikte, köşeler dahil her alan kullanışlı hale getirildi. Ahmet Yalçın, Yağız İzgül'ün tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hem bir şefe hitap eden komple bir mutfak hem de çekim yapabileceği bir stüdyo oluşturdu. Böylelikle Şef'in ev ve çalışma alanını tek bir yerde birleştiren, zaman ve konfor açısından da yüksek fayda sağlayacak bir tasarım ortaya çıkarıldı.