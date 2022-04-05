Ahşap atölyesinde eğitici oyuncak yapıyorlar

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Tasarım ve Beceri Merkezi ile OKÜ iş birliğinde hazırlanan "Oynayarak Öğreniyorum Projesi" kapsamında, öğrenciler, ahşap atölyesinde eğitici oyuncak ve materyal tasarlıyor.

Proje kapsamında düzenlenen kursa katılan 19 öğrenci, meslek hayatlarında kullanacakları eğitim materyallerinin nasıl yapıldığını, hangi malzemeler ve aletler kullanıldığını uygulamalı olarak görüyor.

Ahşap atölyesinde öğrenciler tarafından yapılan eğitici oyuncak ve materyaller, kentteki okullara verilerek öğretmenlerden alınan geri dönüşle geliştirilmesi gereken yönler tespit ediliyor.

Osmaniye Tasarım ve Beceri Merkezi Yöneticisi Nail Dayanç, AA muhabirine, OKÜ iş birliğinde yürüttükleri projeye üniversitenin çocuk gelişimi bölümünde okuyan 19 öğrencinin katıldığını söyledi.

Öğrencilerin atölyede ahşaptan eğitim materyali ve oyuncak yapmayı öğrendiğini dile getiren Dayanç, şöyle devam etti:

"Ahşap materyalleri üniversitemizde çocuk gelişiminde okuyan öğrencilerimizle yapıyoruz. Burada üretilen materyalleri okullarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu materyalleri kullanacak öğretmenlerimizin isteklerini alacağız ve bu istekler doğrultusunda materyallerde değişiklikler yapacağız. Sahada bu işin içerisinde olan öğretmenlerimizin beklentileri doğrultusunda materyaller geliştirmiş ve bunun öğrenciler üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkilerini de sahada gözlemlemiş olacağız. Şu an hazır vaziyette 15 materyalimiz var. Bu materyallerden öğretmenlerimize gönderiyoruz. Öğretmenlerimizin de 'şurası böyle olsun, burasını şu şekilde değiştirelim' dedikleri konularda materyallerde değişimler yapıyoruz."

Dayanç, öğrencilerin atölyede köpek, horoz gibi hayvan figürlerinin yanı sıra bazı çizgi film karakterleri ve çarktan oluşan, rüzgar enerjisiyle ilgili eğitici oyuncak yaptıklarını belirtti.

Eğitici oyuncaklar arasında elinde balta bulunan palyaçonun odunları kırmasıyla rüzgar gülünün dönmesini anlatan materyalin de bulunduğunu dile getiren Dayanç, öğrencilerin atölyede bilyelerin farklı kalınlıktaki tahtalara çarpmasıyla ses tonlarının nasıl oluştuğunu da yaptıkları mekanizmayla anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

- PROJE 6 AY SÜRECEK

Dayanç, 6 ay sürecek proje kapsamında öğretmenlerle ders içerikleri de hazırlayacaklarını ifade etti.

2. sınıf öğrencisi Tuğba Emir, proje sayesinde meslek hayatında kullanacağı eğitici materyallerinin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrendiğini belirtti.

Atölyede daha çok hareketli oyuncak ve materyal tasarladığını anlatan Emir, yaptıkları ürünleri kentteki okullara gönderdiklerini söyledi.

Öğrenci Esma Nur Kara da hangi malzemenin hangi aletler kullanarak nasıl materyale ve oyuncağa dönüştüğünü uygulamalı olarak öğrendiğini kaydetti.