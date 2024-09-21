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Ahşap atölyesinde yangın faciası! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Arnavutköy'de, ahşap atölyesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan yabancı uyruklu Muhammed C.(17), hayatını kaybetti.

DHA21 Eylül 2024 Cumartesi 08:33 - Güncelleme:
Ahşap atölyesinde yangın faciası! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Yangın, saat 04.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı Caddesi üzerinde bulunan tek katlı ahşap atölyesinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için müdahale etti.

Yangın sırasında içeride bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken, Muhammed C., alevlerin arasında mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken diğer yandan mahsur kalan Muhammed C.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yanan atölyeye girdiklerinde Muhammed C.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Suriye uyruklu olduğu belirlenen Muhammed C.'nin yanarak hayatını kaybettiği tespit edilirken, ahşap atölyesinde 2 aydır çalıştığı ve burada yaşadığı öğrenildi. Muhammed C.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerin yangının çıkış nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

  • Arnavutköyde
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  • yangın

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