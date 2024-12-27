''Ahşap Bina Yönetmeliği'' yürürlüğe giriyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ahşap binaların tasarlanmasının ve yapılmasının önünü açacak olan "Ahşap Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik" 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Taşıyıcı ahşap yapı elemanlarının güvenli bir şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi için gerekli yöntemleri ve kuralları belirleyen yönetmelik, alternatif yapı sistemlerinin yaygınlaştırılmasını da sağlayacak.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik, doğal, çevresel ayak izi düşük, esnek, geri dönüştürülebilir, olası depremlerde kolay göçmeyen ahşabın, yapılaşmada kullanılmasını kolaylaştıracak ve tercih edilmesine katkı sunacak.

Ahşap binaların tasarımı, hesaplanması ve yapımında uygulanacak esasları belirleyen yönetmelik, ağaçların görsel mukavemet sınıflarını, ağaç türlerini ve kaynaklarını listeleyen TS EN 1912 "Yapı kerestesi-Mukavemet sınıfları-Ağaç türleri görsel sınıfların tasnifi" standardında yer alan ağaç türlerinin kullanılmasına izin veriyor. TS EN 1912 standardında birçok ülkenin kullandığı çam, ladin, göknar gibi ağaç türleri sınıflandırmasında, ülkemizden de karaçam, göknar, sarıçam, kızılçam, sedir ve ladin ağaç türleri yer alıyor.

Yönetmelikle, ahşap bina tasarlamak isteyen uzmanlar ve ruhsat vermeye yetkili ilgili idareler için de kurallar belirlendi. Klasik hafif çerçeve ahşap sistemlerin yanı sıra dünyada sıkça kullanılan taşıma kapasitesi çok yüksek olan çapraz lamine ahşap (CLT) sistemler de yönetmelik kapsamında yer aldı. Ahşap binaların inşasında ülkemizdeki yetiştirme ormanlarından elde edilen yerli ağaçların kullanılması ile hem yerel ekonomiye, hem de yapıların daha ekonomik inşa edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

TASARIM ÖRNEKLERİ KILAVUZU HAZIRLANDI

Öte yandan yönetmeliğin daha kolay anlaşılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi için tasarımcılara yol gösterecek 'Tasarım Örnekleri Kılavuzu' da hazırlandı. Kılavuz, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün https://meslekihizmetler.csb.gov.tr/ internet sitesinde ilgililerin kullanımına açılacak.