Ahşap ev küle döndü, alevlerin arasında kalan garson öldü

Safranbolu'ya bağlı Karali Mahallesi Akpınar Sokak'taki Bayram Akın'a ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde, iddiaya göre, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, evi kısa sürede sardı. Yangını fark edip, pencereden yola atlayan Emre K., karşıdaki konağın sahibinden arkadaşı Kadir Uysal'ın alevlerin arasında kaldığını söyleyerek, yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlatıp, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ahşap ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, Emre K.'yi ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Yangında evin duvarlarının bir bölümü yıkılırken, diğer bölümleri de yıkılma tehlikesine karşı iş makinesiyle yerle bir edildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve belediye ekipleri ise Kadir Uysal'ı kurtarma çalışması başlattı. Arama- kurtarma köpeği 'Zeyna' da çalışmalarda kullanıldı. Kadir Uysal'ın eşi Elif Uysal, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi. Kafede garson olarak çalıştığı öğrenilen Kadir Uysal'ın 4 saatlik çalışma sonucu pencere kenarında cansız bedeni bulundu.

Öte yandan Emre K.'nin evin penceresinden yola atladığı anlar, karşıdaki konağın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.