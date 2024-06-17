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Güncel

Ahşap imalathanesindeki yangın kontrol altına alındı

Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 07:23 - Güncelleme:
Ahşap imalathanesindeki yangın kontrol altına alındı
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Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.

İmalathaneden zaman zaman patlama sesleri geldi.

Ekipler, yangını söndürebilmek için balyozla imalathanenin duvarında gedik açtı.

Alevlerin çevreye yayılmaması için takviye su tankerleri geldi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

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