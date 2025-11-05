Ankara'da bir özel hastanede 3 günlükken yere düşürüldüğü öne sürülen Ahsen Meva bebek öldü; kafatasının parçalandığı saptandı. Başhekim dahil 6 sağlık çalışanı hakkında 6'şar yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara'da yaşayan Hacer Ersoy Çetiner, 28 Mart 2023'te özel bir hastanede doğum yaptı; bir kızı oldu. Refleksleri ve diğer sağlık durumu yerinde olan Ahsen Meva bebek, nefes desteği için yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Çetiner Ailesi, 3 gün sonra hastaneden arandı, "Bebek kötüleşti, transfer edeceğiz, gelin" denildi. Aile hastaneye vardığında hareketsiz haldeki bebeğin başında şişlik ve morluk olduğunu gördü. Anne, çocuğuna ne olduğunu sordu, ancak yanıt alamadı.

İKİ AYRI BEYİN KANAMASI

Apar topar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Ahsen Meva bebeğe burada beyin tomografisi çekildi; iki tip beyin kanaması olduğu, biri tramvaya bağlı iki kırık hattı görüldü. Durum, adli vaka olarak bildirildi. Minik bebek 17 günlükken hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, bebeğin kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İki bilirkişi raporunda da ölümden hastane sorumlu tutuldu; vefatın kafa travması sonucunda gerçekleştiği belirtildi.

4'Ü DOKTOR, 2'Sİ HEMŞİRE

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, rapor doğrultusunda özel hastanede görevli başhekim N.D., başhekim yardımcısı S.D.Y., nöbetçi doktor A.A.K., çocuk kardiyoloji doktoru İ.U.S., yoğun bakım hemşiresi N.K., kadın doğum hemşiresi A.Y. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların, Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

SABAHA KADAR BİZDEN SAKLADILAR

Hastaneden şikayetçi olan Hacer ve Ahmet Çetiner çifti, bebeklerinin yere düşürüldüğünü iddia etti. Akşam gerçekleşen olayın kendilerinden saklandığını; bebek fenalaşınca sabah haber verdiklerini söyleyen çift, "Bir bebek kendi kendine beyin travması geçiremez" diyerek sorumlulara en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.