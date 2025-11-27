İSTANBUL 22°C / 12°C
Güncel

''Ahtapot'' Beylikdüzü'nden beri var! İskan karşılığı 8 daire rüşvet

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne dair hazırlanan iddianamede yolsuzluk çetesinin vurgunu anlatıldı. Şüpheli inşaat şirketi sahibi Hamit Demir, Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' evlerinin iskanı karşılığında İmamoğlu ve çetesine rüşvet olarak 8 daire verdiğini ifade etti.

27 Kasım 2025 Perşembe 07:56
''Ahtapot'' Beylikdüzü'nden beri var! İskan karşılığı 8 daire rüşvet
ABONE OL

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"ne yönelik 105'i tutuklu 402 şüpheli hakkında hazırlanan 3809 sayfalık iddianamede 143 eylem tek tek anlatıldı. O eylemlerden biri de Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' evleri oldu.

Şüpheli Hamit Demir ifadesinde, Beylikdüzü'ndeki 'Demir Country' projesinin ruhsat işlemleri sırasında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğini, iskân sorunlarını halletmek için randevu aldığını ve 2015'te İmamoğlu ile görüştüğünü anlattı.

Sabah'ın haberine göre, kendisinden ruhsat için 8 milyon lira talep edildiğini belirten Demir, 2017'nin sonunda ruhsatı aldıktan sonra şüphelilerden Adem Soytekin'in kendisine "Burayla ilgili bir kısım daire verilecekmiş, bunları ben alacağım" dediğini anlattı.

Adem Soytekin

Rüşvet olarak istenen 8 milyon lira karşılığında Esenyurt'taki projeden 8 daireyi Adem Soytekin'in üzerine devrettiklerini söyledi. Demir, "Bu 8 dairenin o dönemki Türk Lirası'yla değeri 5 milyon TL etmekteydi. Kalan 3 milyonu taksitle ödedik" dedi.

Devredilen 8 dairenin kayıtları dava dosyasında yer aldı.

