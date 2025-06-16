İstanbul'da 50 yılı aşkın süredir balıkçılık yapan Kenan Balcı, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendisinden 2 bin metre hediye arsa talebini yerine getirmediği için baskılara maruz kaldığını iddia etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Balcı'ya ait restoranın otoparkını yol genişletme çalışmaları kapsamında kazı çalışmaları başlattı. Balcı, arazilerinin binde bir fiyatına gasp edildiğini belirtti.

"METREKARESİ 300 BİN LİRALIK TAPUMU BİN 500 LİRAYA GASP ETTİ"

Kenan Balcı, "Benden binde bir fiyatına arazimi aldılar. Halkımıza feda olsun ama kamuoyuna da zarar veriyorlar. Yanımızdaki arazi milletvekilininmiş. Öteki Ekrem İmamoğlu'nun hemşerisiymiş. Ekrem İmamoğlu'nun 10 tane zararı var. Bana zararı olsun önemli değil, halka zarar verme. 20 sene önce aldığım ruhsatı bugün yenilemiyor. Çiğ balık satamıyoruz. Balıkçı Kenan çiğ balık satamıyor" dedi.

"RÜŞVET VERENE 8, VERMEYENE 5 KAT"

Balcı, Beylikdüzü'nde sahip olduğu 5 kat imarlı araziyi İmamoğlu'nun kendisinden kat karşılığı istediğini iddia ederek, "Bakın Türkiye Cumhuriyeti tapusu. İmamoğlu, tapuyu ne görüyor? Rant kapısı görüyor. Para diyor. Bir de ne demişti. Ahtapotun kolları. Birbirlerinden haberleri yok. Bakın, burası 5 kat imarlı. İmamoğlu ne dedi, 'Kenan Abi burayı bana kat karşılığı vereceksin. Sana 6 kat vereceğim ama ben buraya 8 kat yapacağım üstten iki katı da ben alacağım' dedi. Baktım ki bunlardan kurtuluşum yok. Tutturdular kat karşılığı vereceksin. 8 kat yapacağız 6 katını sen alacaksın 2 katını üstten biz alacağız dediler ama vermedik. Zaten vermeyenlere 5 kat imar verdiler. Verenlere ise 8 kat. Bugün bile ahtapotun kafası nerede? Silivri'de. Ama bacakları derinlerde. Denizin dibinde bir bölümü de çevrede. Ben Ekrem İmamoğlu ile uğraşmayayım rantına alet olmayayım diye dedim ki araziyi satayım. Satın alacak insanlar belediyeye gidiyor, imarını soruyor. Ne diyorlar, 'Balıkçı Kenan'ın yeri ise alma'. Altın gibi değerli yerlerimi satamadım. Beni iflas ettirmeye çalıştı. Bakın rüşvet vermeyenler veya hediye arsa vermeyenler 5 kat, hediye verenler 8 kat ama Balıkçı Kenan kendi hakkını bile alamıyor. Özgür Özel'e yazdım. Balıkçı Kenan'a bir tane değil 10 tane zulüm yapıyor görün diye yazdım. Özgür Özel, kulaklarını pamukla kapattı. Ranta göz yumdu. Rantın oluşumuna hissedar oldu ve ahtapotun kolunun biri oldu" diye konuştu.

"BALIK SATMAMIZA MÜSAADE ETMİYORLAR"

Balcı, konuşmasının devamında, "Ekrem İmamoğlu hediye araziler istedi. Ne zaman? Beylikdüzü'ne belediye başkanı olunca hediye arsalar istedi. O hediyeleri vermedik diye Balıkçı Kenan'a etmediği zulümler kalmadı. Kendi tapulu yerlerimde balık satma tesisi yaptım. O tesislerime balık satmamam için usulsüzce ibareler kullanarak balık satmamıza müsaade etmiyorlar. Biz geniş kitlelere hitap eden Balıkçı Kenan'ız. Bizim arazilerimizden hediye olarak 2bin metre yer isteyen İmamoğlu'na hediyelerini vermedik diye. Ahtapotun başı İmamoğlu, kolları her yere ulaşıyor. Ulaşamadığı yerlere tehditlerle ulaşıyor" dedi.

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