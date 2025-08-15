İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2025 Cuma / 21 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,898
  • EURO
    47,8727
  • ALTIN
    4391.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ahtapotun kolları Didim'e uzandı! CHP'li başkanın sağ kolu gözaltında
Güncel

Ahtapotun kolları Didim'e uzandı! CHP'li başkanın sağ kolu gözaltında

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları kapsamında bugün gözaltına alınan 42 kişi arasında CHP'li Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın basın danışmanlığını yapan Alican Ayvataş'ın da yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerin, Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olarak örgütün sosyal medya yapılanmasında yer aldıkları öne sürüldü.

IHA15 Ağustos 2025 Cuma 15:16 - Güncelleme:
Ahtapotun kolları Didim'e uzandı! CHP'li başkanın sağ kolu gözaltında
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında Beyoğlu Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı. İki kişinin arandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında CHP'li Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın basın danışmanlığını yapan Alican Ayvataş'ın da yer aldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia edilen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 44 şüphelinin isimleri belli oldu.

İBB soruşturmasında yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 44 kişi gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin 'çıkar amaçlı suç örgütü yönetme', 'irtikap', 'rüşvet', 'kamu kurumu zararına dolandırıcılık' ile 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçlarının şüphelisi İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olarak örgütün sosyal medya yapılanmasında yer aldıkları öne sürüldü.

Soruşturma çerçevesinde Medya A.Ş., Kültür A.Ş. ile İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı iddia edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 35 şüpheli daha tespit edildi. Güney'in de arasında bulunduğu toplam 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 42'si gözaltına alındı.

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden Alican Ayvataş'ın Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın basın danışmanı Alican Ayvataş'ın da bulunduğu öğrenildi. Gözlatı kararı verilen isimlerin; "Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Yiğit Oğuz Duman, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Sezer Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Özge Bağdatlı, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat" olduğu öğrenildi.

İBB'deki rüşvet çarkı böyle görüntülendi! Balya balya paraları sayıp torbayla dağıttı

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.