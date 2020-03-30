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Güncel

AID koronavirüsle mücadele için Telegram kanalı açtı

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), koronavirüsle mücadele için mesajlaşma uygulaması Telegram'da bilgilendirme kanalı açtı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 09:24 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 09:24
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Dernek, dünya üzerinde 200 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulamasında kullanıcıları ile koronavirüs hakkında önemli konuları ele alıyor.

Dernekten yapılan açıklamada, "Yeni koronavirüs hakkındaki sorularınızı, bilmeniz ve uygulamanız gereken her şeyi, uzman hekimlerimizin desteğiyle 3 farklı dilde Telegram kanalımızda ele alıyoruz." denildi.

Kanalda, uzman hekimlerin desteği, Türkiye ve dünyada sağlık alanında otorite kurumların bilgilendirmeleri ve tüm içerikler Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak sunuluyor.

Uluslararası bilgilendirme yapılan kanalda, uzman hekimlere koronavirüs hakkında soru yöneltilebiliyor.

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