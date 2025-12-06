AİHL öğrencileri Kıbrıs davasına sahip çıktı: İstanbul'da anlamlı çalıştay

Kıbrıs'ın tarihsel, kültürel, sosyolojik ve siyasi boyutları ile Kıbrıs meselesinin geçmişten bugüne uzanan dinamiklerinin ele alınmasının amaçlandığı çalıştayın açılışı, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Okul Müdürü Şeyma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayı öğrencilerin kendi imkan ve düşünceleriyle planladığını belirterek, "Gençlerimizin milli meselemiz olan Kıbrıs davasına sahip çıkmalarını sağlamak, duyarlılık kazandırmak ve bilinç oluşturmak için çalıştay düzenlemiş bulunuyoruz. Gençlerimize ufuk açması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Şahin, çalıştayda, öğrencilerin Kıbrıs meselesine çok farklı açılardan bakabilecekleri toplantılar yapılacağını, bu bakış açılarıyla da geleceğe bir ufuk çizmeyi amaçladıklarını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gültekin Yıldız, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yılı dolayısıyla düzenlenen çalıştayda, KKTC'nin Türkiye açısından jeopolitik, askeri ve ekonomik önemini ve gelecekte hem Doğu Akdeniz'de hem de Kıbrıs'ta Türk varlığını korumak için yapılabileceklere ilişkin görüşlerini gençlerle paylaşacağını söyledi.



Kıbrıs Vakfı gönüllüsü Avukat Hatice Beyza Öztürk, çalıştayla Türkiye'de KKTC bilinci oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bunu gençlerle yapmayı arzu ediyoruz, gençler Türkiye'nin geleceğini inşa edecek. Kıbrıs'ın geleceğini de inşa edeceklerine inanıyoruz. Dolayısıyla Kıbrıs davasına sahip çıkabilmek adına bu çalıştayı organize ediyoruz." diye konuştu.

Öztürk, çalıştayda iki gün boyunca Kıbrıs'ın stratejik, manevi, bölgesel ve küresel önemine değinilen oturumların düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Açılış sonrasında oturumlarla devam eden ve yarın yapılacak panellerin ardından sona erecek çalıştay kapsamında öğrenciler, alan uzmanlarının rehberliğinde önemli başlıklarda bilgi edinme fırsatı bulacak.



Çalıştayda ayrıca "Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi" başlığında KKTC'nin tanınmama sorunu, garantörlük sistemi, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Kıbrıs politikaları, Doğu Akdeniz enerji dengesi gibi konular da ele alınacak.