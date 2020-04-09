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Aile Bakanı Selçuk açıklamalarda bulunuyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk TRThaber'de açıklama yapıyor

09 Nisan 2020 Perşembe 11:18 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 11:26
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Koronavirüs salgını başladığından itibaren bütün bakanlarımız yoğun bir çalışma içerisine girdi. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Öncelikle evde kalmalarını sağlamak adına raporların geçerli sayılmasına devam edildi. Biz bütün kuruluşlarımızla, Sağlık Bakanlığının kurallarına uymaya devam ediyoruz.

Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz bütün vatandaşlarımızın.

Ayrıntılar geliyor...

Ayşe teyzeden Milli Dayanışma'ya destek

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