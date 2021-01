Aile Bakanı Selçuk: Sahipsiz kalmış her çocuğa devlet olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz

AA 26 Ocak 2021 Salı 17:07 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 17:07

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Sosyal Atama Töreni'nde konuşan Selçuk, insanı merkeze alan politikaların ve sosyal devlet anlayışını güçlendirerek toplumsal adaleti pekiştirmenin, hep öncelikleri olduğunu vurguladı.



Selçuk, çağdaş bir toplum olmanın ön şartının sosyal devlet olmaktan geçtiğini, sosyal devletin vatandaşlara her alanda fırsat eşitliği sunduğunu, dezavantajlı kesimleri koruduğunu ve toplumsal huzuru arttırdığını ifade etti.

Sosyal kalkınmanın sosyal hizmetlere, yardımlara ve güvenliğe dair kapsayıcı ve bütüncül yaklaşımlarla mümkün olduğuna dikkati çeken Selçuk, sosyal hizmetleri, aileleri, çocukları, kadınları, yaşlıları, engellileri, şehit yakınlarını, gazileri ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdıklarını kaydetti.

Bakan Selçuk, 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla da ulaşılmadık ihtiyaç sahibi vatandaş kalmaması için sahada olduklarını söyledi.

Sosyal güvenlik sistemini, nüfusun yüzde 99'unu kapsayan bir sisteme dönüştürdüklerini dile getiren Selçuk, "Sosyal güvenlik sistemimizin özellikle de genel sağlık sigortacılığının gücünü daha da iyi anladığımız bir salgınla mücadele ediyoruz son aylarda. Sadece Kovid-19 test, tedavi ve bakım hizmetleri için Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşıladığımız ödemeler 6,5 milyar liraya ulaştı. Ayrıca bu süreçte Sosyal Koruma Kalkanı ile de bireyden aileye, aileden topluma uzanan tüm süreçlerde vatandaşlarımızı korumayı hedefledik." diye konuştu.

Bugün gerçekleştirdikleri sosyal atamaların, başarıyla sürdürdükleri beşeri ve sosyal kalkınma hamlelerinin sonucu, sosyal politika uygulamalarının tamamlayıcısı olduğunu belirten Selçuk, engellilerin, devlet koruması altında yetişen gençlerin, şehit yakınlarının, gazilerin ve gazi yakınlarının istikbaline yeni bir kapı açmak için burada olduklarını söyledi. Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Engellilerin hakları ve mücadeleleri, modern dünyanın en önemli meselelerinden biri haline gelmiştir. Bizler engelli kardeşlerimiz için her alanda en iyisini yapmanın, yaşama sevinçlerini ve özgüvenlerini artıracak her çalışmayı hayata geçirmenin peşindeyiz. Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata her alanda engelli kardeşlerimizin ve ailenin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Engellilerimize sunduğumuz bakım hizmetlerinde ve diğer tüm sosyal hizmet alanlarında olduğu gibi onların öncelikle aileleri yanında destek ve bakımlarını amaçlıyoruz. Ailelerinin yanında bakılan engellilerimize gündüz bakım hizmetimizle ulaşıyoruz. Onların sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. 45 güne kadar kuruluşlarımızda geçici olarak ücretsiz misafir ediyoruz.

Halihazırda 117 tanesi son 2 yılda açılmış olmakla beraber 124 Gündüzlü Bakım Merkezimiz var. Son noktada ihtiyaca binaen yatılı bakım hizmetlerini devreye alıyoruz. Hizmetlerin sadece niceliğine bakmakla yetinmiyoruz, aynı zamanda hizmet standartlarımızı nitelik olarak da iyileştirecek adımlar atmanın gayreti içindeyiz. Tüm bu çalışmalarımıza dair bir yol haritası olması için engellerimize yönelik çalışmalarımızı, bütün paydaşlarımızla beraber 2030 Engelli Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları Eylem Planı altında toparladık."

Selçuk, geçen yıl Türkiye'de bebek ve çocukların gelişimleri açısından engellilik risklerinin tespit edileceği, gelişimlerinin takip edildiği ve ailelerin sürece dahil olduğu Ulusal Erken Müdahale Programı'nı başlattıklarını, bu programda yeni doğan döneminden itibaren kayıpları en aza indirmeyi hatta ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtti.



İstihdamı sosyal refahın ve fırsat eşitliğinin en önemli ayaklarından biri olarak gördüklerini ifade eden Selçuk, zorunlu çalıştırma yükümlülüğü dışında İş Kurumunun Uzun Aktif İşgücü Programları, Engelsiz İş Koçluğu Projeleri, Korumalı İşyerleri Modelleri gibi kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla özel sektördeki engelli istihdamının 125 bine ulaştığını bildirdi. Selçuk, İŞKUR hibe desteği kapsamında bugüne kadar 100 milyonu aşkın kaynak ile engellilere kendi işlerini kurmaları için destek olduklarını aktardı.

Çocuklara özel bir ihtimamla yaklaştıklarını vurgulayan Selçuk, onların ülkenin istikbali olduğunu, çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için uğraştıklarını dile getirdi.

- "AİLE ODAKLI HİZMETLERDEN YARARLANAN ÇOCUK ORANIMIZ YÜZDE 91'E YÜKSELDİ"

Selçuk, "Hükümetlerimiz döneminde gururla ifade etmek isterim ki aile odaklı hizmetlerden yararlanan çocuk oranımız yüzde 39'dan yüzde 91'e yükseldi. Biz bu anlamda çocuklarımızı aile sıcaklığına en yakın mekanlarda sporla, sanatla uğraşan, milli ve manevi değerlerine bağlı, geleceğe umutla bakan Türk genci olarak yetiştiriyoruz." dedi.

Geçen yıl Çocuk Dostu Uygulamaların Teşviki ve Muzır İçeriklerle Mücadele Projesi'ni başlattıklarını, proje kapsamında Muzır İçeriklere Müdahale İhbar Platformu'nu ve hattını oluşturduklarını hatırlatan Selçuk, bu sene de bu hat ve platform için Türkiye çapında bir seferberlik ve farkındalık çalışması başlatacaklarını anlattı.

Bakan Selçuk, "Devletin korumasında olan gençlerimizi hem özel sektör teşviklerimizde hem de kamu atamaları ile hayatın her alanında desteklemekteyiz. Bu ülkede sahipsiz kalmış her çocuğa, devlet olarak sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatan, devlet, millet ve bayrak için gözünü kırpmadan destan yazan nice kahramanlar sayesinde burada olduklarını dile getiren Selçuk, "Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum, gazilerimizden Allah gani gani razı olsun diyorum." diye konuştu.

Selçuk, şehitlerin ve gazilerin emeklerine sahip çıkmaya devam edeceklerini, eğitimden sağlığa, barınmadan ulaşıma kadar birçok konuda ekonomik ve sosyal imkanlara ilişkin hizmetler sunmaya devam edeceklerini belirtti.



Bugünkü 3 bin 603 atama ile son 19 yılda toplam 127 bin 580 sosyal atamanın tamamlanmış olacağına dikkati çeken Selçuk, "Bugün atama sonuçlarımız hem ekranlara yansıyacak hem de atama listemizi saat 17.30 itibarıyla Bakanlığımız web sayfalarında göreceksiniz. Bugün atanan kardeşlerimizin hayatlarınızda yeni bir başlangıç olacak. Halka hizmet etmeyi, Hakk'a hizmet etmek olarak görme sorumluluğunu taşıyacağınıza yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.