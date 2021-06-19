Aile Bakanı Yanık'dan 'Hoş Geldin Bebek' ziyareti

AA 19 Haziran 2021 Cumartesi 13:08 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 13:08

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beyoğlu Belediyesinin "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında ilçede yeni doğan İnci Çelik bebeğe ve ailesine ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Fetihtepe Mahallesindeki Çelik ailesini ziyaret eden Yanık'a, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız da eşlik etti.

Bakan Yanık, ziyarette İnci bebeğin doğumu dolayısıyla aileyi kutlayarak, bebek adına dikilen zeytin ağacının sertifikası ile hediyelerini aileye takdim etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız da ailenin mutluluğunu paylaştı.

"Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Beyoğlu'nda son 2 yıl içerisinde 2 bin 800 bebeğe ve ailesine hoş geldin ziyareti gerçekleştirildi. Bebekler adına yüzlerce zeytin ağacı dikildi ve sertifikaları ailelerine teslim edildi.