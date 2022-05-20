Aile Bakanlığı 4175 Personel Alımı Tercih Duyurusu yayımlandı. 06.05.2022 tarihinde açıklanan sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları neticesinde kazanan adaylar, yapılacak olan yerleştirmeler kapsamında Mayıs'ın 20-26 tarihleri arasında sistem üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Peki Aile bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 4175 personel alımı tercih ekranı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 4175 personel alımı kapsamında yerleştirme işlemleri başladı.

AİLE BAKANLIĞI 4175 PERSONEL ALIMI TERCIHLERİ NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 4175 personel alımında sözlü sınav sonuçları Mayıs ayının 6'sında açıklanmıştı. Bakanlıktan gelen yeni bir duyuruya göre ise Tercih tarihleri açıklandı. Sözlü Sınavda ASİL olarak kazanan adaylar 20/05/2022- 26/05/2022 (Perşembe günü) (Saat 23:59' e kadar) tarihleri arasında tercihlerini sistem üzerinden yapabilecekler.

TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

20 TERCIH HAKKI OLACAK!

Adaylar, en fazla 20 tercih yapabilecek olup, ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.

Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

Adaylar, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilecektir.

Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar için atamaya esas istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.