Aile Bakanlığı huzurevi sakinlerine yönelik manevi destek programı hazırladı

AA 28 Ocak 2021 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 10:24

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde yaşlılara motivasyon sağlamak için yeni adımlar atıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kuruluşlarda bakım altındaki yaşlılarımızın psikolojilerinin güçlendirilmesi, bu süreçten en az düzeyde etkilenmelerini sağlayarak iyilik halinin sürdürülebilmesi amacıyla dini ve manevi rehberlik programları hazırlanıyor. Programlar bugün başlayacak, her ay birer oturum düzenlenecek."

Programların Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanacağı bildirilerek, şu bilgiler verildi:

"Her program Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir yetkilinin açılış konuşmasıyla başlayacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden programın en büyük bölümünü öğretici konulardan oluşan sohbet kapsayacak. Sohbetin ardından tasavvuf musikisi dinletisi gerçekleştirilecek. 45 dakikalık program dua ile sona erecek.



Bu ayki programın sohbet konusu 'İnsanın Yaradılış Gayesi ve Kulluk Bilinci' olarak belirlendi. Program kapsamında şubatta 'Regaib Kandili ve Allah'a ve Resulüne Gönülden Bağlanmak', martta 'Berat Kandili ve Hazreti Peygamber', nisanda 'Ramazan ve Zikir', mayıs ayında 'Kadir Gecesi ve Kur'an-ı Kerim Okuma/Dinlemenin Faziletleri', haziranda ise 'İslam'da Ahlakın Anlamı ve Güzel Ahlak' konuları işlenecek."