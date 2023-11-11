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Aile Bakanlığındaki ücretli öğretmenlere ek ders zammı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 13:05 - Güncelleme:
Aile Bakanlığındaki ücretli öğretmenlere ek ders zammı
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"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, resmi görevi bulunmayanlara haftada verilen ek ders görevi saati 39'dan 36'ya düşürüldü.

Yine resmi görevi bulunmayıp ders görevi verilenlere, fiilen çalıştıkları her 4 saat ders için, hizmetlere destek görevi karşılığında 1 saatlik ek ders ücreti daha ödenecek.

Bu esaslar, 1 Kasım 2023'ten geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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