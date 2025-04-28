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Aile boyu rüşvet çarkı! Milyonlar Murat Ongun'un eşine gitmiş

İBB'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Murat Ongun'un eşi Zeynep Ongun'u da rüşvete aracılık suçuna sürüklediği tespit edildi. Murat Ongun'un kasası Emrah Bağdatlı'nın tehdit ettiği firmaların Zeynep Ongun'a yüklü miktarda (4,5 milyon TL) ödemeler yaptığı belirlendi.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2025 Pazartesi 13:05 - Güncelleme:
Aile boyu rüşvet çarkı! Milyonlar Murat Ongun'un eşine gitmiş
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çıkar Amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik 2. dalga operasyon sonrası örgüt yöneticilerinden Murat Ongun'un rüşvet ağına dair yeni bilgilere ulaşıldı.

Örgüt yöneticiliğinden tutuklu bulunan Murat Ongun, basına yaptığı açıklamada lüks konutunun yıllık kirası olan 3 milyon 700 bin TL'yi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yardımı ile ödediğini açıklamıştı.

Ancak ev kirası için 2024'te ödenen yıllık tutarın bizzat Murat Ongun'un eşi Zeynep tarafından yapıldığı, ancak Zeynep Ongun hesabına İmamoğlu'na ait bir hesaptan değil; özel bir firmaya ait hesaptan 4 milyon 500 bin TL ödeme geldiği anlaşıldı.

Öte yandan çıkar amaçlı İmamoğlu Suç Örgütü Yöneticisi Murat Ongun'un İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun adına ödemeler talep ettiği belirlendi.

Bu süreçte Ongun'un kasası olarak bilinen Emrah Bağdatlı'nın ihale alan firmalara baskı yaptığı, Bağdatlı'nın temasa geçtiği firmalara Ongun'un eşine para göndermezlerse işlerinin yürümeyeceğine dair tehditler savurduğu, bu yöndeki iletişimlere dair adli makamların elinde tespitler bulunduğu öğrenildi.

Gelen ihbarlar üzerine MASAK ile çalışan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Zeynep Ongun'un hesabına İBB'den ve özellikle Medya A.Ş.'den ihale alan çok sayıda firmadan yüklü miktarlarda ödemeler yapıldığını belgelediği anlaşıldı.

Zeynep Ongun'un rüşvete aracılık ve örgüt üyeliği suçuna karışmasına neden olan ödemeleri yapan firmalar arasında; Adstation Event, Aktif Spor, Aslım Reklam, ECM Yapım, Ed İletişim, KMD Reklam, Lap Turizm, Mürettebat Medya, Peripol İletişim, Pluto Lojistik, Syk Roll Organizasyon, Urbanmedia Reklam gibi firmalar bulunuyor.

Bu çerçevede harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Murat Ongun'un eşini örgüt üyeliği (TCK 220/2) ile rüşvete aracılık (252/4) suçlarından gözaltına aldığı belirtiliyor.

Bu arada aylık gelirini 350.000 TL TL olarak beyan eden Murat Ongun'un 2025 yılı için de aylık ev kirasının 416.000 TL olduğu ve 1 yıllık lüks konut kirasını Nisan ayında tutuklu iken yine eşinin peşin olarak 5 milyon TL olarak yatırdığı öğrenildi.

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