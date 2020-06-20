Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KOVID-19 salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Babalar Gününde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.
20 Haziran 2020 Cumartesi 09:54 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 09:55
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KOVID-19 salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Babalar Gününde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.
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