Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Babalar Günü'nde huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyecek

20 Haziran 2020 Cumartesi 09:54 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 09:55

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KOVID-19 salgını nedeniyle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Babalar Gününde de huzurevlerine ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.