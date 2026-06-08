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Aile fotoğrafı çekildi! Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Toplantısı başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı, gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından çekilen aile fotoğrafıyla başladı. Fotoğraf çekiminin hemen sonrasında ise üçlü zirve toplantısına geçildi.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Aile fotoğrafı çekildi! Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Toplantısı başladı
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Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10'uncu Toplantısı Çırağan Sarayı'nda başladı. Toplantı kapsamında Bakan Fidan ikili görüşmeler gerçekleştirdi, aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Ardından toplantıya geçildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili'nin katıldığı toplantıda; üç ülke arasındaki iş birliği gözden geçirilerek Güney Kafkasya'daki bölgesel gelişmeler, ulaştırma-transit ağlarının güçlendirilmesi ve enerji güvenliği gibi kritik başlıkların ele alınacağı öğrenildi.

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