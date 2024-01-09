İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2024 Salı / 28 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9422
  • EURO
    32,7611
  • ALTIN
    1958.58
  • BIST100
    7808.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Aile hekimine saldıran şüpheliye gözaltı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı aile hekimine saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Ocak 2024 Salı 14:39 - Güncelleme:
Aile hekimine saldıran şüpheliye gözaltı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezine dün sabah saatlerinde gelen O.K, merkezdeki yoğunluğa tepki göstererek ayrıldı.

Akşam saatlerine yeniden merkeze gelen O.K, bu kez aile hekimi Ahmet Aygün ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada masadaki bilgisayar ekranını üzerine fırlatan şüpheliye Aygün, biber gazıyla müdahale etti.

Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, O.K'yi gözaltına aldı.

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, saldırıyı kınadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.