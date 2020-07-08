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Aile hekimlerine saldıran zanlı yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 2 aile hekimini darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. 'Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme' iddiasıyla hakkında işlem başlatılan Umut Y. hakkında başka bir suçtan dolayı denetimli serbestlik işlemi uygulandığı öğrenildi.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:13 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:13
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İddiaya göre, Umut Y. (28), ateşi yükseldiği için muayene olmak üzere Kirazlık Aile Sağlığı Merkezine gitti.

Burada görevli aile hekiminin Umut Y'yi bağlı bulunduğu aile sağlığı merkezine yönlendirmesi üzerine tartışma çıktı.

Bu sırada masanın üzerinde bulunan su bardağını kıran Umut Y, tehdit de ettiği aile hekimi M.E'yi darbetti.

Odada bulunan tuvaletin camını da kıran Umut Y, kavgayı ayırmak isteyen aile hekimi H.M.A'yı da darbetti.

Darp raporu alan M.E. ile H.M.A, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Aile Sağlığı Merkezindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliyi Kutlukent Mahallesi'nde yakaladı.

"Kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme" iddiasıyla hakkında işlem başlatılan Umut Y. hakkında başka bir suçtan dolayı denetimli serbestlik işlemi uygulandığı öğrenildi.

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