Bakan Memişoğlu, Türkiye Basın Federasyonu'nda "Anadolu Sohbetleri" kapsamında Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan ve basın mensuplarıyla bir araya geldi, sağlık gündemine ilişkin açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Hareketli yaşamı destekleme konusunda bakanlıklarla ortak çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Memişoğlu, sağlık, milli eğitim, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, gençlik ve spor bakanlıkları ile bir araya geleceklerini ve okul bahçelerinin de içinde yer alacağı düzenlemelerin planladığını anlattı.

Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının sporla ilgili faaliyetlerine destek verirken aynı zamanda sağlık anlamında destek de sağlayacaklarını belirterek, "Dört bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı, biz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon yapıyoruz. Birkaç hafta içinde büyük ihtimalle bu kamuoyuyla paylaşılacak. Hanımefendinin özellikle Emine Hanım'ın da himayelerinde bu çok güzel bir projeye dönüşmüş olacak." diye konuştu.

Memişoğlu, depreme hazırlık ve hastanelerin durumuna ilişkin de bilgi verdi. Hastane binalarının yüzde 95'in üzerinde depreme dayanıklı hale geldiğini vurgulayan Memişoğlu, dayanıklı olmayanlar için de yıkım kararı aldıklarını ve hemen boşalttıklarını söyledi.

Güçlendirme gerekecek veya takviye gelecek hastanelerle ilgili yenileme ve yeniden yapım süreçlerinin devamlı yapıldığını aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Sındırgı'da da mesela yeni hastane yapıyoruz, biliyorsunuz. Ona da birkaç hafta içinde inşallah yenisini teslim alacağız. İstanbul da dahil bütün hastanelerimizi depreme dayanıklı hale getirme çabası içindeyiz ki yüzde 95'in üzerinde getirdik. Hem lojistik anlamında hem sağlık yönetimi anlamında bütün ülkeye, İstanbul'a destek verme aşamasında 12-48 saat arasında kendi kendine yetebilir sağlık hizmeti sunar hale getirdik onları. Onlarla ilgili afet planlarımızı revize ettik. Özellikle 2019'daki 5,8 depremi ve asrın felaketinden sonra aldığımız tecrübelerle revize ettik bütün planlarımızı."

Memişoğlu, hastane randevularında herhangi bir sıkıntı olup olmadığına ilişkin, "Çok büyük oranda birkaç branş haricinde randevu sorunumuz yok şu anda. Göz, plastik cerrahi, onkoloji birkaç tane branş bunlar. Yani şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir. Yani esasında aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20'sini bile kullanmıyor hastanelerde." diye konuştu.

"DUMANSIZ TÜRKİYE" HEDEFİ

Tütünle mücadele konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Memişoğlu, şunları söyledi:

"ALO 171 bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı zamanda şimdi, aynı kilo, boy gibi sahaya çıkıp insanlara, sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Ben şimdi Bakanlıkta da başlattım. Artvin'de de söyledim. Sigarasız şehir olacak, sigarasız Bakanlık olacak. Bence sigarasız medya kampanyasını siz başlatın. Tütün, sigara değil tütün. Hepsine, elektronik sigara, puf, hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına da gidiyoruz artık."

Memişoğlu, yeni eğitim-öğretim yılında okul kantinlerinde bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin de "Kantinlerle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile zaten protokolümüz var. Onlarla ilgili denetimlerimizi daha çok artıracağız. Yani okul kantinlerini Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber, çok daha kaliteli ve uygun hale getireceğiz." dedi.

Bakan Memişoğlu, şekerli gıda tüketimine yönelik de "Tüm şekerli gıdalarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte çalışacağız." açıklamasında bulundu.

AİLE HEKİMLİĞİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimliğini güçlendirmeye yönelik çalışma yürüttüklerini de dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim nerede doğru tedaviyi doğru zamanda alacaksa onu organize etmek için yeniden yapılandırıyoruz sağlık sistemini. Örneğin kişi şeker hastası olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor ve biz bu kişileri arıyoruz. Vatandaş tarama yaptırmadan önce kanser olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor. Bu taramaların ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Aile hekimleri taramaları yapıyor. Aynı zamanda meme kanserleriyle ilgili görüntüleme hizmetimiz var, sağlıklı hayat merkezlerimizde ve KETEM'de çekiliyor. O filmleri okutuyoruz. Diyelim şüpheli bir alan oluştu, hastaneden biz randevu alıyoruz, orada tedavi ettiriyoruz. Böylece erken kanseri, erken safhada yakalamaya çalışıyoruz."

İLAÇLARIN GERİ ÖDEME SÜRECİ

Memişoğlu, kas hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar ve yürütülen kampanyalara ilişkin bir soruya da, "Bunlarla ilgili bir bilimsel çalışma yapıyoruz. Sizinle kamuoyuyla da paylaşacağız. Kanser ilaçlarında 5 ilacı ödemeye aldık.Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hizmet sunuyor." dedi.

Organ bağışı konusundaki yeni düzenlemeye ilişkin olarak Memişoğlu, "Şu anda Türkiye, canlısından organ veren dünyanın en yüksek ülkelerinden bir tanesi. Yani biz canlıdan alıyoruz. Kısa süre içerisinde ikinci mevzuat çıkmış olacak." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, "Doktorların e-imzası kopyalanarak Kırıkkale'de yeşil reçeteli ilaç yazıldığı" yönündeki iddialara ilişkin, "İki tane soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi adli soruşturma, biz de idari soruşturmaları yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Memişoğlu SMA ilaçlarının yerli üretimi ile ilgili olarak ise klinik çalışmaların yıl sonuna doğru başlayacağını kaydetti.