Aile hekimliğine taşlı saldırı! Doktoru hedef alan not bulundu

Elazığ'da bir aile hekimliğine taşla saldırıda bulunuldu. Elazığ Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Gönül, saldırıda aile hekimliğinin camının kıldırıldığını ve üzerinde tehdit içerikli bir mesaj bulunduğunu anlattı.

10 Aralık 2025 Çarşamba 16:37
Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezine gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kaldırım taşıyla saldırı düzenlendi.

Saldırıda doktor odasının pencere camı kırıldı. Sabah mesaiye gelen aile hekimliği çalışanları durumu fark ederek polise bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murat Gönül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kamu hizmeti sunulan aile sağlığı merkezine yapılan saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Saldırıda aile hekimliğinin camının kıldırıldığını ve üzerinde tehdit içerikli bir mesaj bulunduğunu anlatan Gönül, "Güzide şehrimiz, Elazığ'ımızda hiç alışık olmadığımız bu görüntüden dolayı hepimiz üzüldük ve utandık. Saldırıda kamu malına da zarar verildi." dedi.

Gönül, suçlu ya da suçluların bir an önce yakalanmasını istediklerini kaydetti.

Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Cengiz Gedik ise saldırıda taşın üzerine yapıştırılan tehdit içerikli mesajın kendisine yönelik olduğunu belirterek, "23 yıllık aile hekimiyim. İçeriye bir not bıraktılar kaldırım taşıyla. Çalışırken saldırı olsaydı taş muhtemelen kafama isabet edecekti." ifadelerini kullandı.

