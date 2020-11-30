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Aile içerisinde çıkan tartışma kanlı bitti

Kastamonu'da H.B., tartıştığı eniştesi Hayri Mis'i (40) tabanca ile vurarak öldürdü. H.B., jandarmaya teslim olurken, soruşturma sürdürülüyor.

DHA30 Kasım 2020 Pazartesi 12:43 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:43
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Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Köyde oturan H.B., eniştesi Hayri Mis ile köy meydanında karşılaştı. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. H.B., yanında bulunan tabanca ile eniştesine ateş açtı. Hayri Mis, vücudunun çeşitli yerine isabet edenler kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hayri Mis’in hayatını kaybettiği öğrenildi. H.B., jandarmaya teslim olurken, soruşturma sürdürülüyor.

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