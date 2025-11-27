İSTANBUL 22°C / 12°C
  Aile içi gerginlik dehşete dönüştü! Damadını gözünden vurdu
Güncel

Aile içi gerginlik dehşete dönüştü! Damadını gözünden vurdu

Nevşehir'de tartıştığı eşinin istediği özel eşyayı kayınbabasının evine götüren damat, kayınbabası tarafından tüfekle gözünden vuruldu. Kayınbaba Orhan K., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Kasım 2025 Perşembe 15:32
Korkunç olay, Esentepe Mahallesi Ferah sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre bir süredir eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle babasının evine giden Aycan G., evde unuttuğu özel bir eşyasını almak için eşi Mert G.'den yardım istedi.

Bunun üzerine eşyayı alarak kayınpederinin evine giden Mert G., eve geldiğinde kendisini eşi yerine kayınbabası Orhan K. ile karşı karşıya buldu. İddiaya göre evden elinde tüfekle çıkan Orhan K., damadının içinde bulunduğu araca bir el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların büyük bölümü araca isabet ederken, dört saçma da Mert G.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri; damadın saçmalar nedeniyle gözünden, başından ve kulağından yaralandığını tespit etti. İlk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert G., daha sonra ileri tedavi için Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kayınbaba Orhan K., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili açıklama yapan Mert G.'nin avukatı Ahmet Daldiken, müvekkilinin durumunun ciddi olduğunu belirterek şöyle konuştu;

"Müvekkilim ile eşi bir süredir ayrı yaşıyor. Müvekkilim, eşinin talebi üzerine evde unuttuğu özel eşyayı kayınpederinin evine götürüyor. Aracında eşini beklerken kayınpederi elindeki tüfekle araca ateş ediyor. Saçmalar hem araca hem müvekkilime isabet ediyor. Şu ana kadar dört operasyon geçirmesine rağmen görmesinde bir iyileşme sağlanamadı. Göz nakli gerekebilir. Araçta yaklaşık 20 saçma izi var. Müvekkilimin gözünde, kulağında ve başında saçmalar bulunuyor."

