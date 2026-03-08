İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Aile içi tartışma cinayetle bitti: Eşini öldüren zanlı tutuklandı
Güncel

Aile içi tartışma cinayetle bitti: Eşini öldüren zanlı tutuklandı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA8 Mart 2026 Pazar 20:23 - Güncelleme:
Aile içi tartışma cinayetle bitti: Eşini öldüren zanlı tutuklandı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde oturan A.B. (51) ile eşi S.B. (42) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından A.B., eşini göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.B.'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Yatağan Adliyesi'ne getirildi.

Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.