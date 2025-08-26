İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Aile içinde cinayet şoku: Dayısını öldürüp gömdü

Çankırı'da dayısını öldürüp metruk eve gömdüğünü polise itiraf eden zanlı tutuklandı.

26 Ağustos 2025 Salı 13:26
Aile içinde cinayet şoku: Dayısını öldürüp gömdü
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde dayısı Murat Aygen'i av tüfeğiyle öldürdüğünü, cesedini köydeki metruk eve gömdüğünü Ankara'da polis merkezine giderek itiraf eden E.Y'nin Çankırı'ya getirildiği jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y. (28), dün, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliğine giderek dayısı Murat Aygen'i (41) 20 Ağustos'ta av tüfeğiyle öldürdüğünü, cesedini köydeki metruk eve gömdüğünü itiraf etmişti. Gözaltına alınan zanlının gösterdiği bölgede olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda Aygen'in cesedine ulaşılmıştı.

