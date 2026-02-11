İSTANBUL 10°C / 7°C
  Aile kurumunu hedef aldılar: RTÜK'ten 2 televizyon kanalına ceza
Güncel

Aile kurumunu hedef aldılar: RTÜK'ten 2 televizyon kanalına ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 2 televizyon kanalına ceza verdi.

11 Şubat 2026 Çarşamba
Aile kurumunu hedef aldılar: RTÜK'ten 2 televizyon kanalına ceza
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplanan Üst Kurul, küfür ve argo ifadeler kullanan ve aile kurumunu hedef alan yayınlara yaptırım uyguladı.

Halk TV'de sunuculuğunu Ebru Baki'nin yaptığı "Para Siyaset" adlı programda Gazeteci Uğur Dündar'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan arasında geçtiği ifade edilen küfürlü konuşmaları değerlendirilirken kaba ve argo ifadeler kullandığı belirlendi.

Söz konusu ifadenin herhangi bir "bipleme veya engelleme" olmaksızın açık bir şekilde yayınlandığını tespit eden RTÜK, Halk TV'ye 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesini ihlal etmekten yüzde 2 idari para cezası uyguladı.

"KISKANMAK" DİZİSİNDEKİ İHLALLERE DE CEZA VERİLDİ

Üst Kurul toplantısında, NOW televizyonunda yayınlanan "Kıskanmak" adlı dizide yer alan yayın ihlalleri de görüşüldü.

Dizinin bazı sahne ve temalarının aile kurumunu zedelediği, evlilik dışı ilişkilerin ve evli bireylerin başkalarından çocuk sahibi olmalarının normalleştirildiği, üstelik bu durumun olumlu bir şey olarak gösterildiği ve genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu tespit edildi.

RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetleri de değerlendiren Üst Kurul, NOW TV'ye söz konusu yayınları ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'inci maddesini ihlal etmekten yüzde 3 idari para cezası uyguladı.

