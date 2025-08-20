İSTANBUL 28°C / 19°C
Güncel

Aile pikniği faciayla sonuçlandı! 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde girdiği İznik Gölü'nde kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Aile pikniği faciayla sonuçlandı! 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Bilecik'ten İznik Gölü yakınındaki çamlık alana ailesiyle piknik yapmak için gelen E.Ç, serinlemek için girdiği gölde bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İznik Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi dalgıçlarının yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda E.Ç'nin cenazesine ulaşıldı.

E.Ç'nin naaşı Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

