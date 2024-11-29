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Aile Sağlığı Merkezi'nde korku dolu anlar!

İstanbul'un Güngören ilçesinde ehliyet raporu almak için Aile Sağlığı Merkezi'ne giden şüpheli, kan grubu raporu için kan vermesi istenince ortalığı birbirine kattı.

DHA29 Kasım 2024 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Aile Sağlığı Merkezi'nde korku dolu anlar!
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Küfürler edip tehditler savuran saldırgan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Güngören Güven Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ehliyet raporu için Aile Sağlığı Merkezi'ne giden bir şüpheli, kan grubu bilgisi için kan vermesi gerektiğini söyleyen aile hekimine 'Yıkarım burayı, bana o raporu vereceksiniz' diyerek ortalığı birbirine kattı.

Saldırgan kendisine engel olmaya çalışanlara aldırış etmeden masa üzerindeki bilgisayarlara da zarar verdi. O anları başka hastalar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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