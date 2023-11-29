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Aile ve Gençlik Fonu kuruldu

Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Aile ve Gençlik Fonu kuruldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak.

Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Attığımız her adımda aile müessesesini güçlendirmeye ve gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

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