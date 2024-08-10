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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Arnavutköy'de bir kadının sokak ortasında canice katledilmesi ciğerimizi yaktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Arnavutköy'de eşi tarafından öldürülen kadına ilişkin davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı almasının sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 21:05 - Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Arnavutköy'de bir kadının sokak ortasında canice katledilmesi ciğerimizi yaktı
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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arnavutköy'de bir kadının sokak ortasında canice katledilmesi ciğerimizi yaktı." ifadesini kullandı.

Şiddetin kendisiyle birlikte, şiddeti doğuran sebepleri ortadan kaldırana kadar amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkesiyle mücadele etmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin acısını yüreğimin en derininde paylaşıyorum. Bakanlık olarak davaya müdahil olarak vicdansız katilin en ağır cezayı alması için sonuna kadar takipçisi olacağız!"

SOKAK ORTASINDA VAHŞET

Serpil G. (35) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Harun G. (40) arasında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışma sırasında Harun G, eşi Serpil G'yi silahla vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eşinin başında silahla beklediğini gördükleri Harun G'ye megafon aracılığıyla silahını yere bırakarak teslim olması çağrısında bulundu. Bir süre sonra silahını bırakarak yere yatan şüpheli gözaltına alındı.

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