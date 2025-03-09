Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Başakşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

Başakşehir Kent Meydanı'nda kurulan etkinlik çadırını ziyareti sırasında Göktaş'a, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden ve etkinlik çadırında kurulan stantları dolaşan Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı.

Bakan Göktaş, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'na teşekkür etti.

Ramazan ruhunu bütün şehirlerde bu şekilde yaşamanın ve yaşatmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bugün biz de ailelerimizle, çocuklarımızla bir araya geldik. Hem ramazanlarını kutladık, hem stantları ziyaret ettik. Kadınların el emeği, göz nuru ürünlerinin sergilendiği stantları ziyaret ettik, onlara başarı dileklerimizi ilettik. Ailelerin de büyüğünden küçüğüne, küçüğünden büyüğüne herkes yediden yetmişe burada, mutlu ve huzurla keyifli ramazan akşamlarını geçirdiğini görüyoruz." diye konuştu.

Göktaş, bu tür geleneklerin ülkede tekrar yaygınlaştırıldığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bugün biliyorsunuz ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınların da kadın kolları başkanımız, il başkanımız ve belediye başkanımızla beraber hem günlerini kutladık, onlara karanfiller dağıttık." dedi.