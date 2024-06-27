Bakan Göktaş: Aileye yönelik adımlarımızın temel kaynağı bilim oldu

Bakan Göktaş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Komisyonlar Toplantısı'na katıldı. Türkiye genelinden 67 akademisyenin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Bakan Göktaş gerçekleştirdi. Göktaş, bakanlık olarak politikaları her daim bilimsel bir temel üzerine inşa ettiklerini belirterek, "Ülkemizin temel taşı olan aile yapısının korunması ve güçlendirilmesinde attığımız adımların temel kaynağı bilim oldu. Kadın hakları ve refahını artırmaya, kadına yönelik şiddeti önlenmeye yönelik politikalarımızın belirlenmesinde mihmandarımız her zaman sizin gibi kıymetli hocalarımız oldu. Çocuklarımızın iyilik halini önceleyen faaliyetlerimizi bilimsel yöntemlere dayalı uygulamalarla yürütüyoruz. Bugün engelli ve yaşlı hizmetlerimizi daha ileri seviyelere taşınmak için ana kaynağımız, bilimsel araştırmalardır. Bu anlamda bilimsel çalışmaları, yürüttüğümüz sosyal politikalarda en önemli rehberlerimizden biri olarak görüyoruz. Çünkü bilim, bizlere toplumun ihtiyaçlarını en doğru yoldan edinebilme şansı sunuyor. Bu amaçla yürüttüğümüz çalışmalarla hem hizmetlerimizin etkinliği artıyor hem de gelecekteki politikalarımız için sağlam bir zemin oluşturuyor" dedi.

'SOYSAL POLİTİKALARIMIZA YENİ BAKIŞ AÇILARI KAZANDIRACAĞIZ'

Bakan Göktaş, sosyal politikaları bilim temelinde geliştirmenin ve yenilemenin, hizmetlerin eksiksiz işleyişi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamda bugün bu salonda bulunan kendi alanında uzman, bilim dünyamızın siz kıymetli temsilcilerinin sözleri, çalışmaları bizler için çok kıymetlidir. Ayrıca özellikle belirtmek isterim ki Bilim Kurulumuzun, kasım ayından bugüne kadar hayata geçirdiğimiz pek çok çalışmaya önemli katkıları oldu. Kurulumuz, politikalarımızın yer aldığı Strateji Belgelerinin hazırlanmasından Çocuk Zirvesi'ne, Aile Şurası'ndan TÜBİTAK'la (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) yürüttüğümüz araştırma projelerine kadar pek çok çalışmamızda destek oldu. Bu katkıların artarak devam etmesinin, bizlere önemli fırsatlar sunacağına inanıyorum. Tecrübelerinizden istifade ederek sosyal politikalarımıza yeni ve farklı bakış açıları kazandıracağız. Böylece toplumsal fayda açısından etkisi yüksek bir iş birliği geliştirmiş olacağız. Böylece bilgi birikimi, saha deneyimi ve politika üretme süreçlerini birbiriyle entegre ederek, toplumda karşılığı olan bir sosyal politika üretme döngüsü oluşturacağız" diye konuştu.

'4 ANA HİZMET ALANINDA KOMİSYONLAR OLUŞTURDUK'

Bilim Kurulu'nun önerileri ve geri bildirimleri ışığında çalışmaların başladığını kaydeden Göktaş, "Bilim Kurulumuzun bünyesinde 4 ana hizmet alanına yönelik çalışmalar yürütmek üzere komisyonlar oluşturduk. Aile ve Toplum, Çocuk, Kadının Güçlendirilmesi, Engelli ve Yaşlı Komisyonlarımızın kendi ihtisas alanlarında önemli çalışmalar ortaya koyacağına inanıyorum. Komisyonlarımız tarafından yürütülecek; Kadına Yönelik Dijital Şiddetle Mücadele, Çocuklara Yönelik Risklerin Değerlendirilmesi ve Alınacak Önlemler, Türkiye'de Düşen Doğurganlık Hızına İlişkin Faktörler ve Önerilerin Değerlendirilmesi, Dijital Çağın Aile Kurumuna Yönelik Ortaya Çıkardığı Risklerin Ele Alınması, Engelli Bireylere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları, Yeni Politika ve Model Önerileri bu başlıklardan sadece birkaçını oluşturuyor. Bilim Kurulumuzdan temel beklentimiz, bu çalışma alanlarında mevcut projelerimizi ve çalışmalarımızı geliştirmeleridir. 81 ilimizin farklı ihtiyaç ve özelliklerini göz önünde bulundurarak yeni projeler üretmeleridir. Aile yapısının güçlendirilmesi, kadın refahının artırılması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi hususlarında yeni öneriler getirmesidir. Ayrıca çocuk, engelli ve yaşlı hizmetlerimizin geliştirilmesi hususunda yürüttüğümüz çalışmalarda sizlerden özel destek istiyoruz. Ve son olarak, güncel ve güvenilir kaynak olacak bir rapor hazırlanmasının özellikle önemli olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi.