Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu

AA 28 Kasım 2021 Pazar 18:56 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 18:56

Sosyal Hizmetler Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılmak üzere geldiği kentteki temaslarının ardından Vali Ozan Balcı'yı makamında ziyaret eden Bakan Yanık, daha sonra Tokat Belediye Başkanlığına geçti. Bakan Yanık, burada Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yanık, Tokat'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Tokat Huzurevi'nde yaşlılarla bir araya gelen Yanık, yetkililerden huzurevinde sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Yanık, 2017 yılında Siirt'te görev yaptığı sırada terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Yakup Akdağ'ın annesi Gülizar ve babası Zekeriye Akdağ'ı da evlerinde ziyaret etti.

Yanık'a ziyaretleri sırasında, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve protokol üyeleri eşlik etti.

